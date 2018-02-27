Ziraat Türkiye Kupası | Teleset Mobilya Akhisarspor Galatasaray maçı (İşte 11’ler)

CANLI MAÇ ANLATIMIAkhisarspor – Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı Teleset Mobilya Akhisarspor’un Galatasaray’ı konuk ettiği karşılaşma ile başlıyor. Ligde zirveyi Medipol Başakşehir ile paylaşan Galatasaray ligde olduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda da zafere ulaşmak istiyor. Akhisarspor ise Galatasaray’ı saf dışı bırakarak finale yükselmek isterken kupayı Avrupa bileti olarak görüyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Süper Lig’de üst üste 3 maçını kayıpsız geçen Ege temsilcisi, Türkiye Kupası’nda ilk defa yükseldiği yarı finalin ilk maçında Galatasaray’ı konuk ediyor. Ligin ikinci devresinden itibaren iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynamaya başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu statta “Üç Büyükler” arasında ilk kez Galatasaray’la karşılaşıyor.

Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapıyor.

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Soner, Muğdat, Eray, Larsson, Seleznyov

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Yasin, Belhanda, Rodrigues, Sinan