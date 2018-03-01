Yeni Orduspor’dan hakem atamasına sert tepki

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TFF 3. Lig 2. Grup’ta 25. hafta müsabakalarında devir alacak hakem atamaları bazı kulüplerin tepkisine sebep oldu. Grupta Darıca Gençlerbirliği ile şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Orduspor Kulübü, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Anadolu Bağcılar futbol müsabakasına atanan hakeme sert tepki gösterdi. Yeni Orduspor Kulübü Başkanı Faruk Zavalsız, bu hafta deplasmanda karşılaşacakları Anadolu Bağcılar maçına şampiyonluk mücadelesi verdikleri Darıca Gençlerbirliği’nin temsilcilik ettiği Kocaeli ilinin hakemi Enes Kanpara’nın atanmasına sert karşı çıktı.

‘MÜCADELEMİZİ UYGUN BIR ŞEKILDE YÜRÜTÜYORUZ’

Zavalsız, yaptığı açıklamada 3. Lig 2. Grup’ta ligin bitimine 10 hafta kaldığına, üstünlük mücadelesinin kızıştığına ve bir puanın zeka her ekip için büyük tartı taşıdığına dikkat çekti. Zavalsız, “Ligin ikinci yarısında lüzum kendi sahamızda gerek deplasmanlarda oynadığımız ve üç puan alabileceğimiz maçlarda bir fazla penaltımız verilmediği gibi bir takım gollerimiz sayılmadı. Biz buna rağmen hakem camiasını hiç karşımıza almadık ve olumsuz bir tanımlama da yapmadık. Mücadelemizi adilane ve hakkımızla yürütüyoruz. Oysa bu hafta manâlı bir maça çıkacağız.

Rakibimiz Darıca Gençlerbirliği Kocaeli ilini temsilcilik ediyor. Ama bizim deplasmanda oynayacağımız Anadolu Bağcılar maçına Kocaeli hakemi atanıyor. Bu atama oldukça manidardır. Bizim maçımıza Kocaeli bölgesinin hakeminin atanması her ihtimali akla getirdiği gibi, hakem verdiği ya da vermediği kararlarla tartışmaya açık olacaktır. Merkez Hakem Kurulu’nun bu atamasını esefle karşılıyoruz” dedi. 01 Mart 2018 Samsunspor, Besim Durmuş ile sezon ardına kadar devam edecek Samsunspor Futbol Şube Sorumlusu Suat Çakır, Engin İpekoğlu’nun istifasının arkasından takımın başına getirilen altyapılar koordinatörü Besim Durmuş ile sezon sonuna kadar devam edeceklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

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