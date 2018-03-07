Yeni Malatyaspor taraftarları tepkili! Fenerbahçe maçı...

Yeni Malatyaspor yönetiminin hafta sonu oynanacak Fenerbahçe müsabakasının biletlerini zamlı tarifeden satışa tanıtmasına Evkur Yeni Malatyaspor taraftarlarının tepkisini devam ediyor.

Malatyalı futbolseverler yarışma biletlerine ilgi göstermezken, satışların her zamankinden daha düşük seyrettiği bildirildi.

Eski belediye meydanındaki Passolig gişesi önünde şuana dek herhangi bir yoğunluk söz konusu olmazken, biletlere ilginin az olduğunu ifade edildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un bütün maçlarını takip ettiğini ancak bilet fiyatlarının yüksek olmasından nedeniyle Fenerbahçe maçını peşine düşüp takip etmeyeceğini dile getiren Hamza Aslantaş isimli taraftar, “Ben her hafta maçlara giderdim fakat bu hafta pahalılıktan dolayı gitmiyorum. Bu değin zam olmaz, çocuğum da fazla gitmek istiyordu fakat biletler fazla yüksek. Diğer büyük takımlar da gelmişti ama fiyatlar bu kadar yüksek değildi” diyerek sitemde bulundu.

Selahattin Ertik isimli taraftar da, Malatya’da yaşayanların idareli durumunun iyi olmadığından laf ederek, fiyat artırımını içten bulmadığını söyledi.

Ertik, “Bütün maçları takip ediyordum, bu hafta bilet fiyatından dolayı izlemeyeceğim. Takımın taraftara ihtiyacı var, Malatya’nın yüzde 40’ı en düşük ücretle çalışan bir toplum. Diğer illerde yapılsa kabul edilir ama burada bu bilet fiyatları ile kimse maça gelmez” şeklinde manzara belirtti.

İha

Tarih: 07.03.2018 18:02 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur