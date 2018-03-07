Yakın Doğu Üniversitesi Dörtlü Final’de!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında, Bourges Basket’e konuk olan Yakın Doğu Üniversitesi, rakibini 85-66 yenerek Dörtlü Final’e kaldı.
Salon: Palais des Sports du Prado
Hakemler: Gintaras Vitkauskas xx, Jelana Tomic xx, Michal Proc xx
Bourges Basket: Elodie Godin x 6, Valeriane Ayayi x 7, Marine Johannes x 2, Laia Palau xx 9, Alexia Chartereau, Ruth Hamblin xx 8, Sarah Michel x 5, Kristen Sharp x 4
Başantrenör: Olivier Lafargue
Yakın Doğu Üniversitesi: Kayla McBride xxx 12, Courtney Vandersloot xxx 12, Jantel Lavender xxx 14, Elin Eldebrink xx 7, Sandrine Gruda xx 6, Kuanitra Hollingsworth xx 8, Bahar Çağlar x, Olcay Çakır Turgut x 2, Cansu Köksal x
Başantrenör: Galibiyet Kalaycıoğlu
1. Periyot: 6-24 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
Devre: 24-43 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
3. Periyot: 41-61 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
Tarih: 07.03.2018 23:51 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur