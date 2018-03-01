Wesley Sneijder’den Galatasaray itirafı: ‘Liverpool’a gitmedim çünkü…’

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SKOR DIŞ HABERLER / Galatasaray’ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, 2013 yılında sarı kırmızılı ekibe aktarma olduğunda Liverpool’un teklifini reddettiğini anlattı.

2009 yılında aktarma olduğu Inter’den dönemin teknik direktörü Andrea Stramaccioni ile anlaşamadığı için 2013 yılında ayrılan Hollandalı yıldız, Avrupa’nın birçok takımından teklif alıyordu.

33 yaşındaki futbolcu Türkiye’den Galatasaray’ın teklifini kabul ederek Avrupa kamuoyunu şoke ederken yıllar sonradan niçin böyle bir seçim yaptığını açıkladı.

Tecrübeli yıldız Sneijder, “Inter’den ayrıldığımda Liverpool dahil Avrupa’nın çoğu kulübü beni istiyordu fakat ben sürpriz bir şekilde Galatasaray’ı seçtim. Neden Liverpool değil de Galatasaray? Lakin ben şampiyon bir oyuncuyum” dedi.

Türkiye’de daha artı üstünlük yaşayabileceğini düşündüğünü söyleyen Sneijder, “Şampiyonluklar için oynuyorum bu yüzden Galatasaray’a gittim. Çünkü Galatasaray’da Liverpool’da yaşayacağımdan daha pozitif galibiyet kazanabilirdim. Ve dürüst seçeneği seçtiğimi düşünüyorum. Türkiye’de fazla güzel yıllar geçirdim” ifadelerini kullandı.

2017 yılında Galatasaray’dan ayrılan Hollandalı futbolcu, şu lahza teknik direktör Bülent Uygun’un çalıştırdığı Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Gharafa’da forma giyiyor.

Sneijder, Galatasaray’da forma giydiği dönemde 2 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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