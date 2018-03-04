Vitor Pereira’nın takımı Shanghai SIPG’den tarihi galibiyet!

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SKOR DIŞ HABERLER / Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’nın teknik direktörlüğünü yaptığı Shanghai SIPG, Çin Ligi’nin birincil haftasında Dalian Yifang’ı 8-0 yenerek lige fantastik bir açılış yaptı.

Sezon başında Nicolas Gaitan ve Yannick Carrasco gibi yıldız futbolcuları transfer eden Dalian Yifang’ı, Oscar (2), Hulk, Lei Wu (4) ve Wenjun Lü’nün attığı gollerle mağlup etti.

Dalian Yifang ekibinde yeni transferler Nicolas Gaitan ve Yannick Carrasco 90 dakika forma giyerken iki isim de mücadelede tesir gösteremedi.

Özellikle toplamda 9 defa santra yapan Dalian Yifang’ın ileri uçtaki yıldızı Yannick Carrasco’nun maç sonunda ortaya meydana çıkan ısı haritası ise epeyce şaşırtıcıydı;

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