Türkiye 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’na aday oluyor!

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Bu hafta sonu Erciyes Kayak Merkezinde yapılacak Snowboard Dünya Kupası tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Fayda, Güney Kore’de yapılan Pyeongchang Kış Olimpiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Olimpiyatlardan döndüğümüzde Türkiye’nin başarılı olup olmadığı konusunda bir takım yorumlar yapıldı. Hatta, bir takım kişiler televizyonlara çıkarak şov yaptı. Türkiye 2026 kış olimpiyat oyunlarına namzet bir ülkedir. Bu ay 2026 için adaylık başvurusu yapılacak. Kış olimpiyatı maceramız 1936 yılından itibaren başlamıştır. Bazıları 1980 olduğu bahis ediyor. Ancak, Türkiye 16 kış olimpiyatına katılmıştır” diye konuştu.

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‘YATIRIM OLMADAN…’

Göreve geldiklerinden bu yandan, Türkiye’nin şimdiye değin dünya kupasına konut sahipliği yapmadığına uyarı çeken başkan Erol Fayda, “Biz göreve geldiğimiz 4 sene içinde fazla değişik sorunlarla karşılaşmamıza rağmen istikrarlı bir egzersiz ile Pyeongchang 2018’e 6 sporcuyla gitmeyi başardık. 6 sporcuyla gitmek Türkiye için bir galibiyet mıdır? Türkiye Kayak Federasyonu olarak Türkiye’yi Amatör Lig’den alışılagelmiş lige sonuç mücadelesi verdik. Çünkü, Türkiye’nin büyük bir yatırım yapmadan uluslararası başarı elde etmesi hiçbir spor branşında muhtemel değildir. Spor çok komplike, fazla çalışılması gereken, 15-20 sene aralıksız yatırım yapmanız gereken ve meyvelerini 15-20 sene sonradan oysa alacağınız bir yatırım. Türkiye’nin kayak kültürünü güreşle kıyaslayamazsınız.

‘KAYAK KÜLTÜRÜ OLUŞUYOR’

Türkiye’de güreş kültürü var olan bir kültürdü. Fakat Türkiye’de kayak kültürü yeni yeni ortaya çıkmaktadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yatırımlar Türkiye’nin kış sporu ülkesi olarak tanıtılmasına menfaat sağlayacaktır. Biz göreve gelene değin Türkiye daha hiçbir Kayak Dünya Kupası’na konut sahipliği yapmadı. Göreve geldiğimiz 4 yıl içinde 5’inci dünya kupamızı yapıyoruz. 4 yıl önce 18 metre kuleden kayakla atlama yarışında Milli formayı verecek sporcu bulamazken derhal 18 metreleri aşan milli sporcu tümdengelim başarısı gösterdik” dedi.

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