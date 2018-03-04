Trabzonspor’un eski yöneticisi Nevzat Aydın’dan Şenol Güneş açıklaması

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Trabzonspor eski yöneticisi ve meslek adamı Nevzat Okumuş, Trabzon’da Şenol Güneş’in taraftarlarla yaşadığı diyalog hakkında açıklamalarda bulundu. Okumuş bireysel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Güneş’e takviye olurken tecrübeli teknik adamla Trabzonspor camiasının gurur duyması gerektiğini açıklama etti.

Oynadığı dönemde tüm şampiyonlukların, teknik direktörlük döneminde tüm ikinciliklerin (!) aşağı imzası olan Şenol Güneş’e laf ediyorlar. Oturun da gurur duyun yaptıklarıyla ve konuşmalarıyla. Daha büyük futbol adamı mı var Trabzon’un yetiştirdiği.

— Nevzat Okumuş (@zagortenay76) 4 Mart 2018