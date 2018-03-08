Tamer Avcı: Altınordu futboldan uzaklaştı

İstanbulspor teknik sorumlusu Tamer Avcı, Altınordu’ya 3-1 kaybettikleri maç sonrasında talimatlar yaptı. Avcı, ligin en genç takımlarının karşılaştığı bir maç olduğunu açıklama etti.

“Altınordu futboldan azıcık uzaklaştı”

Avcı yaptığı açıklamada, “Birincil dakikada direkten topumuz döndü. Golü bulduktan sonra kontra ataktan kalemizde golü gördük. Devreye berabere girmek isterken geride tamamladık. Altınordu skoru korumaya oynadı, futboldan biraz uzaklaştı. Biz futbolumuzu oynama çalıştık” ifadelerini kullandı.

Tarih: 08.03.2018 18:35 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur