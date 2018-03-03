Survivor’da ödül oyununu kim kazanacak? Yeni bölümde Romanya ve Türkiye tekrar karşı karşıya…

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Survivor’da coşku kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Romanya takımı ile uğraş eden Survivor yarışmacıları bu hafta rövanş maçına çıkacaklar. Oynanan ödül oyununun sonucunda şampiyon takım Romanya karşısında Türkiye’yi temsilcilik etme şansını yakalayacak. Peki Survivor yeni bölümde diğer neler yaşanıyor? Romanya Türkiye Survivor takımlarının yarıştığı heyecanlı mücadeleyi kaçırmak istemeyenler Survivor 16. bölümünü izleyebilir ve TV 8 yayınlama akışına ulaşabilirsiniz. İşte Survivor yeni bölümü izlemek isteyenler için TV 8 canlı yayını ve TV8 yayın akışı…

TV8 SURVİVOR CANLI İZLE

SURVİVOR ROMANYA OYUNUNDA KİM KAZANDI?

Survivor’da birincil Türkiye Romanya oyununda vekil takım ünlüler takımı omuştu. Ödül oyununu şampiyon ünlüler takımı, Romanya ile oynamaya hak kazandı. Oyunun başlamasıyla birlikte farka doğru ilerleyen Türkiye ekibi, Turabi’nin defalarca kaybetmesinin ardındaki geriye doğru düştü. Bunun üzerine hücum yapan Romanya, durumu 9-8’e değin getirmeyi başardı. Ve son parkurun ardındaki Romanya takımı 10-8 öne geçerek yemek yemek ödülünün sahibi oldu.

TV8 YAYIN AKIŞI

16:15 Survivor Panorama Hafta Sonu / Canlı

20:00 Survivor 2018 / Yeni Bölüm

00:15 Magazin 8

03:00 Bilginiz Olsun

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