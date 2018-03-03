Stoke City'de Badou Ndiaye depremi!
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Stoke City’de Badou Ndiaye depremi!

Yazar:adminYayın Tarihi:
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Stoke City'de Badou Ndiaye depremi!

Devre arası transfer döneminin son gününde Galatasaray’dan 16 milyon Euro’ya Stoke City’ye transfer olan Badou Ndiaye gündeme oturdu!

Stoke City'de Badou Ndiaye depremi!

Premier Lig’de Southampton’la karşısında karşıya gelen Stoke City, sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

Stoke City'de Badou Ndiaye depremi!

27 yaşındaki orta saha, maç sonunda sinirlerine dominant olmakta zorlandı.

Stoke City'de Badou Ndiaye depremi!

Takım arkadaşı Bruno Martins Indi ile tartışmaya başlayan Ndiaye’yi yatıştırmak için diğer takım arkadaşları devreye girdi.

 

 

Stoke City'de Badou Ndiaye depremi!

Bir dönem Chelsea’de de top koşturan Kurt Zouma, ikilinin arasına girerek kavganın büyümesini engelledi.

 

Stoke City'de Badou Ndiaye depremi!

Southampton’la golsüz berabere kalan Stoke City, 27. maç günü sonunda 27 puanla 19. sırada yer alıyor.

Stoke City'de Badou Ndiaye depremi!

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