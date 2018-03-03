Stoke City’de Badou Ndiaye depremi!

Devre arası transfer döneminin son gününde Galatasaray’dan 16 milyon Euro’ya Stoke City’ye transfer olan Badou Ndiaye gündeme oturdu!
Premier Lig’de Southampton’la karşısında karşıya gelen Stoke City, sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.
27 yaşındaki orta saha, maç sonunda sinirlerine dominant olmakta zorlandı.
Takım arkadaşı Bruno Martins Indi ile tartışmaya başlayan Ndiaye’yi yatıştırmak için diğer takım arkadaşları devreye girdi.
Bir dönem Chelsea’de de top koşturan Kurt Zouma, ikilinin arasına girerek kavganın büyümesini engelledi.
Southampton’la golsüz berabere kalan Stoke City, 27. maç günü sonunda 27 puanla 19. sırada yer alıyor.
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