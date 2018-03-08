Sporting Lisbon avantajı kaptı!
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Sporting Lisbon avantajı kaptı!

Yazar:adminYayın Tarihi:
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sporting Lisbon, sahasında Viktoria Plzen‘i 2-0 mağlup etti.

Montero Lisbon’u sırtladı!

Maç boyu oyuna başat olan Lisbon, 45. dakikada Montero‘nun attığı gol ile devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıya da süratli başlayan Portekiz temsilcisinde, Montero bir defa daha sahneye çıktı ve durumu 2-0’a getirdi.

Karşılaşma bu skorla biterken Sporting Lisbon ilk maç sonunda avantajı kaptı. Eşleşmenin rövanşı 15 Mart Perşembe akşamı Çekya’da oynanacak

Tarih: 09.03.2018 00:39 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

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