Spor Toto 1. Lig | Altınordu 1-5 Boluspor

Spor Toto 1’inci Lig 24’üncü hafta mücadelesinde Play-Off yarışındaki iki takımdan Altınordu evinde Boluspor’a 5-1 mağlup oldu. Altı haftalık yenilmezlik serisi sona eren İzmir ekibi 36 puanda kalıp ilk 6’daki yerini 37 puana ulaşan Boluspor’a kaptırdı. Konuk ekibin gollerini Umut, Mustafa, İrfan ve Poepon (2) atarken, Altınordu’nun tek golü Kerim Avcı’dan geldi.

15’inci dakikada konuk ekipten İrfan’ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Erce topu kornere çeldi. 39’uncu dakikada Boluspor golü buldu. Melih’in pasında sol çaprazda topla bulaşan Umut, kaleci Erce’yi kapattığı köşeden avladı: 0-1. 44’üncü dakikada sağ çizgiden İshak’ın yerden pasında arka direkteki Mustafa meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2.

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İlk yarı Boluspor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 49’uncu dakikada Boluspor ceza sahasında soldan Mirkan’ın yerden pasında altıpasın önündeki Kerim Avcı plase bir vuruşla ağları sarstı: 1-2. 54’üncü dakikada konuk ekipte sağdan Poepon’un pasında penaltı noktası üstünde İrfan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3.

87’nci dakikada Boluspor atağında soldan Andre Santos yerden vurdu, kaleci Erce’nin çeldiği topu önünde bulan Poepon meşin yuvarlığı boş kaleye yolladı: 1-4. 90’ıncı dakikada Furkan’ın ara pasında defansın arkasına sarkan Poepon, plase bir vuruşla kendisinin ikinci takımının beşinci golünü atarak maçın skorunu belirledi: 1-5.

STAT: Bornova

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Vural Gül

ALTINORDU: Erce – Murat, Hasan, Recep (Dk. 84 Fatih), Yusuf, Deniz (Dk. 74 Alican), Serkan (Dk. 46 Berkay), Barış, Kerim Avcı, Erdoğan, Mirkan

BOLUSPOR: Gökhan – Furkan, Diarra, Arapi, Umut, İrfan (Dk. 78 Burak), İshak, Yusuf Emre (Dk. 84 Andre Santos), Mustafa, Poepon, Melih (Dk. 71 Bentley)

GOLLER: Dk. 39 Umut, Dk. 44 Mustafa, Dk. 54 İrfan, Dk. 87 ve Dk. 90 Poepon (Boluspor) – Dk. 49 Kerim Avcı (Altınordu)

SARI KARTLAR: Recep, Erdoğan (Altınordu) – Umut, Furkan, Mustafa (Boluspor)

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