Son şampiyon Anderson: Gelin, birlikte yarışalım

Aron Anderson, dünya genelinde 155 bin kişinin yarıştığı Wings For Life World Run’ın erkeklerdeki son dünya şampiyonu. Geçirdiği felç nedeniyle yarışa tekerlekli sandalyesiyle katılan İsveçli sporcu, sıcaklığın 50 dereceye kadar çıktığı Dubai’de 92,14 kilometrelik skoruyla dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Felçli olmasına rağmen sıkı bir maceracı ve motivasyon konuşmacısı olan Anderson, şampiyonluk unvanını korumak için bu yıl da Wings For Life World Run’da yarışacak. Ödülünün bir parçası olarak dünya üzerinde antrenman yapacağı yer olarak Güney Afrika’yı tercih eden Anderson yarışa bu kez Dubai’den değil, ABD’nin Florida Eyaleti’nden başlayacak.

Dubai’deki yarışta en büyük rakibinin sıcak hava olduğunu belirten ve çektiği zorluğu “50 dereceye varan bir havada yol alıyordum ve 60. kilometreden sonra yorgunluk kendini iyiden iyiye göstermişti. Bir yandan yolla mücadele ediyor, bir yandan da ‘şimdi lider oldun’ veya ‘liderliği kaybettin’ mesajlarıyla motivasyonumu sağlam tutmaya çalışıyordum” sözleriyle anlatan Anderson, Güney Afrika’daki antrenmanlarının büyük çoğunluğunu dağ bisikleti, sörf, kano ve yüzme ile geçirdi.

Wings For Life World Run 2017’yi tekerlekli sandalyesiyle kazanan Aron Anderson’ın bu yılki en büyük isteği sosyal medyada onu takip eden binlerce takipçisinin yarışın telefon uygulaması App Run’ı indirerek koşuya kaydolup onunla birlikte yarışa katılması. Anderson, “Omurilik felçlilerine tedavi geliştirmek için düzenlenen bu dev etkinlikte emeği geçen herkese minnettarım. Bir gün yeniden ayağa kalkıp yürüyebilecek miyim bilmiyorum ama eğer bir gün bu gerçekleşirse neler hissedeceğimi kelimelerle anlatmam mümkün değil” ifadesini kullandı.

20.6 milyon Euro toplandı

Yarış için kayıtlar www.wingsforlifeworldrun.com/tr adresinden devam ediyor. Wings For Life World Run’a katılan isimler, sadece bir spor organizasyonunda yer almış olmuyor, aynı zamanda omurilik sakatlıklarına çözüm bulunmasına da katkı sağlıyor. Geride kalan 4 senede 20.6 milyon Euro toplandı. Bu miktar, dünyanın dört bir yanında omurilik zedelenmelerinin tedavisi için yapılan araştırmalara önemli bir fon oluşturuyor. Dünyada omurilik sakatlanması nedeniyle engelli 3 milyon kişi var ve her sene 250 bin kişi omurilik zedelenmesine yol açan sakatlık geçiriyor.