Şenol Güneş uyardı ama Ricardo Quaresma yine de kızardı!

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Ali AYDIN – SÖZCÜ SKOR / Son iki Fenerbahçe derbisine önce golleri sonra kırmızısıyla damga vuran Quaresma’nın kupa sınavında uyarılara rağmen yaklaşık olarak inadına kırmızı kart gördüğü belirlendi.

Oyuna girdikten 6 dakika sonradan sarı-lacivertli takımdan Josef ile kapışarak atılan Portekizli yıldıza, Teknik Direktör Şenol Güneş’in uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. Oyuna girmedenönce oyuncusuyla konuşan deneyimli çalıştırıcı, başına geleceği evvelden sezmiş.

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MAÇ SONU FIRÇA YEDİ

Güneş’in Quaresma’ya verdiği son talimatlarda “Tahriklere aldırma, gerginlikten uzakta dur ve sakın kart görme” sözleriyle dikkatini çektiği öğrenildi. Hocasının uyarılarına kulak asmayanve oyuna girdikten sonra kavgaya karışıp oyundan atılarak takımın ritmini ve moralini bozan Portekizli yıldızın bu hareketi Güneş’i çılgına çevirdi.

Deneyimli teknik adamın oyuncusunu maç sonu soyunma odasında azarladığı bildirildi.

GÖRÜNTÜLÜ SAVUNMA

Q7’nin kavga ettiği oyuncunun Josef olmasının da nedeni ortaya çıktı. İki futbolcunun arasının ayrıca ligdeki maçta keza de önceki derbilerde yaşanan gerginlikler yüzünden açık olduğuve son randevuda patlama yaşandığı iddia edildi. öte taraftan Beşiktaş yönetimi, PFDK’ya sevk edilen Portekizli futbolcu için Josef’in de yumruk attığı görüntüleri delil olarak sunacak.

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