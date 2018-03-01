Şener Özbayraklı: “Ben sahada çok keyif aldım”

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Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golünü kaydeden Şener Özbayraklı, mücadelenin ardındaki açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta oynanan maçta kendilerine yakışmayan bir futbol oynadıklarını söyleyen Fenerbahçeli futbolcu, “Geçen hafta bize yakışmayan bir futbol oynadık. Takım arkadaşlarımın da bazen fena oynamaya hakkı var ama biz Fenerbahçe’de oynadığımız için böyle bir lüksümüz değil. Bunu telafi etmek için sahaya çıktık. Ekip arkadaşlarımla birlikte şahane çaba ettik. Taraftarlarımız da bizi fantastik destekledi. Birincisi kazanamadığımız için üzgünüz. İkincisi Fenerbahçe taraftarlarına ve tüm Türkiye’ye böyle neşeli bir maç izlettik. Ben sahada fazla keyif aldım” dedi.

“BİZE YAKIŞMAYAN ŞEYLER”

Geriye Doğru düşmelerine rağmen öne geçmeyi başardıklarını söyleyen Şener, ekip arkadaşlarının kırmızı kartla oyun dıştan kaldığı pozisyonlar için, “Onlar da art niyetli değil fakat bize yakışık almaz şeyler. Adrenalin çok yüksek, tecrübeli insanlarız. Natürel fakat istem dışı oluyor bunlar lakin derbinin atmosferi ayrı oluyor. Neşe Saçan bir maç oldu, izleyenler keyif almıştır. Biz de maçta keyif aldık. İnşallah turu biz geçeriz” ifadelerini kullandı.

01 Mart 2018 Soldado: Deplasmanda oynuyorsanız hakem etkisinde kalıyor Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın arkasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

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