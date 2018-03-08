Sandro'dan transfer sözleri! Benevento Serie B'ye düşerse...

Sandro, transferiyle ilgili çarpıcı talimatlar yaptı! Devre arası transfer döneminde Antalyaspor’dan Benevento’ya kiralanan deneyimli orta saha, takımın Serie B’ye düşmesi halinde bile kalmak istediğini vurguladı.

İtalyan basınına konuşan Sandro, “Benevento beni seçti, ben Benevento’yu seçtim gibi bir durum yok. Serie A’da oynamak hayalimdi. Türkiye’de oynuyordum oysa bu ligdeki her maçta heyecanlanıyorum” dedi.

Serie A’da tutunması şiddet gözüken Benevento’da kalıp kalmayacağı sorulan Brezilyalı orta saha, “Bu, Benevento’ya alt. Eğer beni hala isterlerse, Serie B’ye düşmeye hazırım” ifadesini kullandı.

Tarih: 08.03.2018 17:33 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur