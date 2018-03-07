Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen en genç İngiliz!

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu maçında oynayan en genç İngiliz oyuncu Phil Foden oldu!

Manchester City – Basel Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında, İngiliz ekibinin ilk 11’inde bulunan 17 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Phil Foden Basel aleyhinde forma giyerek Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarında forma giyen en genç İngiliz futbolcu oldu. (17 yaş 283 gün)

Bu sezon Manchester U23 forması ile 6 maça çıkan merkez orta saha oyuncusu 3 gol attı 2’de asist yaptı. UEFA Gençlik Ligi‘nde de 3 maça çıkan Foden 1 gol attı 1’de asist yapma başarısı gösterdi.

Premier Lig‘de ise 2 maça meydana çıkan Foden, Manchester City‘nin Leicester City‘i 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada ikinci benzeri oyuna dahil olup Sergio Aguero‘ya asist yapmıştı.

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Tarih: 07.03.2018 23:14 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur