Salzburg, B. Dortmund deplasmanından da çıktı! Büyük avantaj...
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Salzburg, B. Dortmund deplasmanından da çıktı! Büyük avantaj…

Yazar:adminYayın Tarihi:
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B. Dortmund ile Salzburg, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu birincil maçında Almanya’da karşılaştı. Mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazanıp manâlı fayda kazandı. Milli oyuncu Ömer Toprak 90 dakika çaba ederken Nuri Şahin yedek kulübesinde yer aldı. 

B. Dortmund 1 – 2 Salzburg

49′ 0 – 1 Valon Berisha (pen.)
56′ 0 – 2 Valon Berisha
62′ 1 – 2 Schürrle

Maçın birincil yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıya çabuk başlayan Avusturya ekibi Valon Berisha’nın penaltı golü ile 1-0 öne geçti. Aynı oyuncu takriben 7 dakika sonra farkı 2’e çıkardı. Konut sahibi ekip maçın 62.dakikasında Andre Schürrle ile gol bulup umutlansa da maçı deplasman ekibi Salzburg 2-1 kazanmayı başardı

Tarih: 08.03.2018 22:47 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

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