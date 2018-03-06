Real Madrid PSG’yi rövanşta da devirdi, çeyrek finale yükseldi!

Paris Saint Germain ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşılaştı. Rakibini rövanşta da mağlup eden Real adını çeyrek finale yazdırdı.

Paris Saint Germain 1 – 2 Real Madrid

51′ 0 – 1 Cristiano Ronaldo

66′ Marco Veratti – Kırmızı kart

71′ 1 – 1 Edinson Cavani

80′ 1 – 2 Casemiro

Parc des Princes Stadı’nda yapılan maçta, sakatlığı sebebiyle ameliyat olan Brezilyalı yıldız Neymar forma giyemedi. Real Madrid’de ise Kroos ve Modric’in yedekler aralarında yer alması dikkat çekti.

Mücadelenin birincil güvenli olmayan atağı 18. dakikada gelişti. Ramos’un yakın mesafeden vuruşunda gole izin vermeyen Areola, mutlak bir golü önledi. 38. dakikada Real Madrid bu kere Benzema ile gole fazla yaklaştı ancak Areola bir kez daha kalesinde devleşti.

Ev sahibi PSG, maçtaki en net pozisyonu 43. dakikada yakaladı. Savunmanın arkasına kaçan Mbappe, topu içeri döndürmek yerine sağ çaprazdan kaleyi yokladı, Navas meşin yuvarlağı kornere tokatladı ve birincil yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

PSG ikinci yarıya hevesli başlarken, tribünde yakılan meşalaler sebebiyle maç 48. dakikada kısa süreliğine durdu ve anons yapılması beklendi.

51. dakikada Real Madrid golü buldu. Alves’ten topu tuzak Asensio, şık bir pasla Lucas’ı kaçırdı. Lucas’ın arkadaki direğe yaptığı ortada, mükemmel yükselen Portekizli yıldız Ronaldo, kafayla topu ağlara yolladı. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’ndeki 8. maçında 12. golüne imza attı.

66. dakikada PSG 10 birey kaldı. 20. dakikadan sarı kartı yer alan Veratti, hakeme yaptığı itirazların arkasından ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını 10 birey braktı.

10 kişi oynayan Paris Saint Germain, 71. dakikada skoru eşitledi. Real Madrid suç oluşturan sahası içinde yaşanan karmaşada Cavani’ye çarpan top ağlara gitti ve koşul 1-1’e geldi.

80. dakikada Real Madrid her yerde öne geçti. Casemiro’nun vuruşunda Marquinhos’a çarpan top kaleci Areola’yı yanıltarak ağlara gitti.

83. dakikada Lucas’ın vuruşunda top ast direkten dönerken, aynı dakikada Ronaldo’nun vuruşu auta gitti. Kalan sürede başka gol olmadı ve Real Madrid maçı 2-1 kazandı.

Ilk maçta 3-1 yendiği rakibine toplamda 5-2’lik fayda karşılayan Real, adını çeyrek finale yazdırdı.

Tarih: 07.03.2018 00:29 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur