Rahatsızlık geçiren antrenör Erkan Aygün polis aracıyla hastaneye kaldırıldı

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Özellikle acemi maçlarda çoğu kez rastlanan ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sert bir şekilde eleştiri almasına niçin olan ambulans skandallarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce birçok kere rastlanan bu durum, 7 Kasım 2016’da Manisa’da oynanan Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe maçında tüm dünyanın dikkatini çekmişti. O maçta gözünden sakatlanan Robin van Persie, bütün 15 dakika ambulans ummak zorunda kalmıştı. Van Persie’nin stadyumun dışında sedye üzerindeki görüntüsü skandalın boyutunu gözler önüne sermişti. Aynı bir durum bu kez Malatya’da yaşandı.

07 Kasım 2016 Spor Toto Süper Lig`de 360 milyon dolarlık skandal! Akhisar Belediyespor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, TFF Başkanı ve Spor Bakanı’nın dilinden düşürmediği 360 milyon Euro yayınlama ihalesi geliri olan Spor Toto Süper Lig’in marka değerinin balon olduğunu gözler önüne serdi. İlgili Haberi Oku

Spor Toto Yöresel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’un 21. haftasında Malatya’da oynanan İnönü Üniversitesi-Merkez Hasar Hankendispor karşılaşmasında kalp rahatsızlığı geçiren davetli ekip antrenörü Erkan Aygün ambulans olmadığı için hastaneye polis aracıyla kaldırıldı.

07 Kasım 2016 Van Persie`nin ambulansı us hastanesinden… Ivedi hastaneye yetişmesi gereken Fenerbahçe’nin yıldızı Robin van Persie’nin derdine çare enteresan bir yerden geldi. İlgili Haberi Oku

Yeşiltepe 1 Nolu sahada oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında bir anda baygınlık geçiren Erkan Aygün’e birincil müdahale saha içerisinde yapıldı. sonradan yürek krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılması istenen antrenör için ambulans beklenmeye başlandı. Ama statta ambulans olmadığı için, Erkan Aygün polis aracıyla hastaneye kaldırıldı. Maçı izleyenler polis ekiplerinin kuvvet durumdaki antrenörü hastaneye götürmelerini alkışlarken, statta ambulans olmamasına ise tepki gösterdi. Amatör maçlarda çoğunlukla rastlanan bu duruma TFF’nin hala bir çözüm üretememesi eleştiri konusu oldu.

04 Mart 2018 Fiorentina Kaptanı Davide Astori ölü bulundu! İtalya’da Fiorentina’nın kaptanı Davide Astori, Udinese maçı öncesinde kaldıkları otelin odasında ölü bulundu. Yıldız futbolcunun uykusundayken kalp dolaşım sisteminin durduğundan şüpheleniliyor. İlgili Haberi Oku

Merkez Zarar Hankendispor antrenörü Erkan Aygün’ün yürek krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasından yaklaşık 10 dakika sonradan 2 ambulansın Yeşiltepe 1 Nolu sahaya geldiği görüldü.

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