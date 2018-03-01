PFDK’dan Aykut Kocaman ve Şenol Güneş’e ceza!

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TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 27.02.2018 tarih ve 54 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar altında belirtilmiştir.

1- FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN’in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ’in, sportmenliğe tutarsız açıklamada bulunulmasından nedeniyle takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ADANASPOR A.Ş.’nin, 22.02.2018 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. – ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. Maddesi gereğince saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY MARATON ÜST D bloka antre yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Benzer müsabakada ADANASPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta yer alan KUZEY MARATON ÜST D ve GÜNEY MARATON ÜSTTEKI E bloka antre yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 ayrı eylem nedeniyle bloke edildiği kayıtlı KUZEY MARATON ÜSTTEKI D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

4- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 22.02.2018 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. – ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının niçin olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi gereğince çirkin ve kötü tezahüratta yer alan KUZEY KALE ARKASI B BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki davetli müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 21.02.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 20.02.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-ALTINORDU A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden nedeniyle talimatlara aykırılık sebebiyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ALTINORDU A.Ş. Kulübü sporcusu UĞUR ARSLAN KURU’nun, 20.02.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-ALTINORDU A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, karşı taraf takım sporcusuna karşın şiddetli hareketi sebebiyle 3 DEVLETE AIT MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü sporcusu NIKOLA MIKIC’ın, 21.02.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GRANDMEDICAL MANİSASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna karşın şiddetli hareketi nedeniyle 3 DEVLETE AIT MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübünün, 21.02.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR – AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin benzer sezon içinde konut sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kere gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi gereğince çirkin ve kötü tezahüratta yer alan MARATON TRİBÜN C,D ve KAPALI TRİBÜN A,B tribüne bloka antre yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü antrenörü SACİT TAŞDEMİR’in, 21.02.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine karşın ihraç öncesi ve sonrası sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle takdiren 2 DEVLETE AIT MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve PROTEZ KULÜBESİNE ANTRE YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü teknik sorumlusu ERCAN GEZGİN’in, 21.02.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe tutarsız hareketi sebebiyle takdiren 1 DEVLETE AIT MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve PROTEZ KULÜBESİNE GIRIŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü sporcusu YOUSSOUF BANGOURA’nın, 22.02.2018 tarihinde Karaçayır Sahasında oynanan BOLUSPOR – BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR U21 Ligi müsabakasında, karşı taraf takım sporcusuna karşın şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMI MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Benzer müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü sporcusu SEMİH BURAK KAHYA’nın, muhalif takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 DEVLETE AIT MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü teknik sorumlusu SEFA YUNUSOĞULLARI’nın, muhalif takım taraftarlarına karşın hakareti sebebiyle takdiren 2 RESMI MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve PROTEZ KULÜBESİNE ANTRE YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, kadroda bulundurulması gerekli olan profesyonel takım doktorunun bulundurulmamasından nedeniyle talimatlara kuralsızlık nedeniyle takdiren 7.500-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur