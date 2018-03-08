Okan Buruk: Beşiktaş-Fenerbahçe kupa maçında...

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Geçen hafta Beşiktaş-Fenerbahçe kupa maçında gördük, futbolcuların niyetleri öyle kötüydü fakat bütün maçı aksiyon filmi haline getirdiler.” dedi.

Salihli Belediyesi ve Salihli Belediyespor tarafından Galibiyet Keskiner Şehir Halkı Tiyatro Salonu’nda düzenlenen “Sporda Güç ve Tribün Terörü” paneline konuşmacı olarak katılan Buruk, futboldaki şiddetin önlenmesi konusunda kulüp yöneticilerine büyük meslek düştüğünü söyledi.

Maç esnasında sporcular arasında yaşanan gerginliğin yarışma sonrasına yansımadığını bildiren Buruk, şöyle konuştu:

“İşte komik olan bu zaten. Maç bitiyor derhal oyuncular birbirine gidiyor ‘kardeşim kusura bakma’ diyor. Diğeri de ‘ben de orada pek yapmıştım’ diyerek böylece gönüllerini alıyorlar.”

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçında yaşanan gerginliğe değinen Buruk, bu gibi kayda değer karşılaşmalarda futbolculara kayda değer görevler düştüğüne dikkat çekici etti.

Oyuncuların mutlaka kendilerini sorgulaması gerektiğini vurgulayan Buruk, “Geçen hafta Beşiktaş-Fenerbahçe kupa maçında gördük, futbolcuların niyetleri o kadar kötüydü ama tüm maçı aksiyon filmi haline getirdiler. Vurmalar itmeler ve kendini yere atmalar her şey vardı maçın içerisinde. Orada doğrusu hakemin ve taraftarın işi fazla kuvvet.” ifadelerini kullandı.

Okan Buruk panel öncesi gazetecilere de açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam Buruk, şiddetin sadece sporda değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Sporun açık havada da birçok yerde şiddetin var olduğunu görüyoruz. Bunun da önünün kesilemeyecek şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bunu sporun içinde yok, hayatımızın içinden çıkartarak önleyebiliriz. Hepimizin aileleri ve çocukları var. Burada her şeyden önemlisi eğitmek fazla önemlidir. Bilhassa ufak yaştan itibaren terbiyeyi, özelikle kendi yaşantımızı gelecektekilere misal olarak düzeltebilirsek, bu zorlama uzun vadede ortadan kalkacaktır. Kısa vadede onlar yapılsın, bunlar yapılsın yerine hepimiz tekrar denetleme ederek, hayata şiddetten uzak bir şekilde, etrafımıza misal olmalıyız” dedi.

Futbolcu ve teknik adamın tekrar tekrar baskı aşağı olduğunu aksan yapan Buruk, “Bunun yanı sıra yöneticilerde zorlama aşağıda. Bunun için zaman zaman medyaya da büyük iş düşüyor. Bunlar neden baskı altındalar diye bunu da sorgulamaları gerekiyor. Burada sadece taraftara yönelik davranışlar içinde olduğumuz vakit, hem medya ayrıca oyuncular keza de yöneticiler hasar görüyor. Bu yüzden bu baskıyı birazcık daha eksilmek gerekiyor. Sonuçta sporun olduğu yeniden başarılı ve başarısızlığın olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama başlıca başarısızlığa çok pozitif yer verilmiyor, bilhassa herkesin başarılı olması isteniyor. Bu da zaman zaman şiddetin nedenlerinden birisi olabiliyor” dedi.

4-5 takımın sezon öncesi hedefinin ligde kalmak olduğunu değinen Buruk, “Bizim gibi takımlar için ligin başından itibaren 4-5 takımı çıkartalım, diğer takımların hedefi lige kalmaktır. Takımlar ligin içerisinde kendisine maksat seçiyor. Biz de Teleset Mobilya Akhisar lige bu şekilde başlamıştık. Son 4 maçı tekrar tekrar kazandık. Puan olarak yukarıya dürüst yükseldik. Burada bizim için ilk 5 ekip içine girme hedefi oluştu. Bunu sonraki haftalarda korumak istiyoruz. Akhisarspor olarak bundan sonraki 10 maçın 6’sını kendi sahamızda 4’ünü ise deplasmanda oynayacağız. Kendi sahamızdaki maçlar bizim için fazla kayda değer, çünkü şampiyonluğa oynayan takımlarla oynayacağız. Öncelikli hedefimiz kendimizi birincil 5 içerisine atıp, Avrupa kupalarına gidebilmektir. Kupada da yarı final oynadık, orada da ikinci maçımızı oynayacağız. Avrupa’ya gitmek için oradan da bir yol var” dedi.

Doğancı: “Maç ve kaybetmek pozitif değerli ışık halkası geldi”

Seramiksan Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Mustafa Suphi Doğancı da son dönemde kazanma ve kaybetme olayının artı değerli ayla geldiğini belirtti.

Doğancı, şunları kaydetti:

“Fazla maç kazanma isteği olan birisi kaybedince ve bunu da uygulamak istediği zaman işler değişiyor. Bu silsile şekilde antrenör, oyuncu ve taraftara kadar gidiyor. Bir antrenör veya tek bir oyuncu tribünü galeyana getirmeyi başarabilir. Oyunu oynayan grubun antrenör ve yöneticilerin muhakkak buna yeltenmemesi gerekli. Kendimce voleybolda da son dönemde buna gidiş var. Çünkü maç kazanmak ve kaybetmek pozitif kıymetli ülkü geldi. Bulunduğumuz liglerin zorluk derecesi yükseldi. O yüzden herkes elinde ne varsa kullanmaya çalışıyor. Kısa vadede getirisi var ama uzun vadede çok pozitif götürüsü oluyor.”

Tarih: 08.03.2018 23:14 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur