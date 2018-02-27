Nemanja Matic, Mourinho’nun verdiği notta ne yazdığını açıkladı

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın yıldızı Nemanja Matic, teknik direktörü Jose Mourinho’nun Chelsea maçında kendisine ulaştırdığı notun ne olduğunu açıkladı.

Premier Lig’de geçtiğimiz hafta Chelsea’yi ağırlayan Manchester United, geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanmayı başarırken teknik direktör Jose Mourinho maç içerisinde tecrübeli orta saha oyuncusu Matic’e bir not gönderdi.

Herkes o notun taktikle ilgili olduğunu düşünürken Sırp orta saha oyuncusu o notta ne yazdığını Instagram hesabından paylaştı.

Notta ‘3 gün izinlisin’ yazdığı ve bir de gülücük sembolünün yer aldığı görüldü.

Maça ilk 11’de başlayan Matic, 90 dakika sahada kaldı.

27 Şubat 2018 Önder Özen`den ilginç Jose Mourinho anısı beİN Sports’ta yorumculuk yapan Önder Özen, Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho ile arasında geçen bir diyaloğu anlattı. İlgili Haberi Oku