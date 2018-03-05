Negredo mest etti! Sosyal medyada herkesin diline düştü…

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Süper Lig’in 24.haftasında Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş’ta maçın en çok konuşulan ismi Alvaro Negredo oldu…Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve 58.dakikada Vagner Love’un yerine oyuna dahil olan Negredo ortaya koyduğu oyunla siyah beyazlı taraftarları mest etti. 32 dakika sahada kalan ve Babel’e 2 gol attırarak maçın gidişatını değiştiren isim olan Negredo sosyal medyada da kahraman duyuru edildi. Maçın arkasında kendilerini Trabzon’da desteklemeye gelen taraftarlara üçlü çektiren Negredo için twitter’da yüzlerce paylaşım yapıldı.

İşte İspanyol futbolcu için yapılan o yorumlar;

Negredo 35 gol acıklaması yaptıgında acaba yanlıs çevirimi oldu Asist krallığına dogru gidiyor

— Nihat Kahveci (@NihatKahveci8) 5 Mart 2018