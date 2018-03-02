Ndiaye’den Galatasaray itirafı: Özledim…

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Sezon başı Galatasaray’a transfer olan ve devre arası transfer döneminde 16 milyon Euro’ya Premier Lig ekibi Stoke City’nin yolunu tutan Badou Ndiaye, transferi ve sarı kırmızılı takımda geçirdiği günler hakkında konuştu.

”FAZLA HEYECAN VERICI BİR PROJEYDİ”

Galatasaray’dan ayrılıp Stoke City’e gitmesi hakkında konuşan Ndiaye, ”Stoke, çok heyecanlandirici bir proje. bu nedenle Stoke City’e katıldım. Bugünlerde kulüp birazcık zor durumda fakat cümbür cemaat biliyor ama asıl yerimiz bu değil. Bu sezonun kalan kısmında elimizden geleni yapacağız ve seneye daha iyi bir durumda olacağız. Açık Konuşmak Gerekirse düşme konusunda endişelenmiyoruz. Önümüzde 10 maç daha var” sözlerini kullandı.

”GALATASARAY’A GİTMEYİ ÇOK İSTEMİŞTİM”

Sezon başında Galatasaray’a aktarma olması hakkında da konuşan Senegalli futbolcu, ”Açık konuşmak gerekirse sezon başında Galatasaray’a transfer olduğumda bu kadarını beklemiyordum. Orada yalnızca 6 ay bulundum fakat çok keyif aldım. Galatasaray stadında o taraftarlarla bütün olmak olağanüstü bir histi. Galatasaray, bana pozitif şeyleri hatırlatıyor. Başka kulüpler de beni istemişti ancak ben ne olursa olsun Galatasaray’a gitmek istemiştim. Galatasaray, Türkiye’yi yurt dışarıda temsilci bir kulüp. böylece Galatasaray’a gitmeyi bu değin fazla istedim.” dedi.

”GOMIS, BELHANDA, FEGHOULI’Yİ ÇOK ÖZLEDİM”

Galatasaray’dan ayrıldığında çok üzüldüğünü bildiren 27 yaşındaki futbolcu, ”Ayrıldığım süre Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli gibi oyuncular fazla üzüldü. Ben de fazla üzüldüm. Futbolun ötesinde bu isimlerle abi kardeş gibiydik. Hala irtibat halindeyiz. Her gün konuşuyoruz. Arayıp beni özlediklerini söylüyorlar. Ben de onları çok fazla özledim” biçiminde konuştu.

(Sporx)

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