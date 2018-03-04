Napoli'ye gol atan Cengiz Ünder sosyal medyayı sallamaya devam ediyor!
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Napoli’ye gol atan Cengiz Ünder sosyal medyayı sallamaya devam ediyor!

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Roma formasıyla Napoli'ye de gol atan milli futbolcu Cengiz Ünder için flaş yorumlar yapıldı!

Ulusal futbolcumuz Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma, Serie A’nın 27. haftasında lider Napoli’nin konuğu oldu. Bu maça değin tek yenilgisi yer alan Napoli, maçın demin başında 1-0 öne geçti ama sevinci uzun sürmedi.

Roma formasıyla Napoli'ye de gol atan milli futbolcu Cengiz Ünder için flaş yorumlar yapıldı!

6. dakikada Lorenzo Insigne’nin attığı gole 7. dakikada cevap veren Cengiz Ünder, takımına eşitliği getirdi. Roma, 26 ve 73. dakikalarda Edin Dzeko, 79. dakikada Diego Perotti’nin attığı gollerle skoru 4-1’e getirdi.

Roma formasıyla Napoli'ye de gol atan milli futbolcu Cengiz Ünder için flaş yorumlar yapıldı!

Maçın sonucunu belirleyen gol, son dakikalarda Dries Mertens’ten geldi ve Roma, maçı 4-2 kazanarak puanını 53’e yükseltti. Lider Napoli ise 69 puanda kaldı ve Juventus’la arasındaki puan farkı 1’e indi.

 

Roma formasıyla Napoli'ye de gol atan milli futbolcu Cengiz Ünder için flaş yorumlar yapıldı!

Ligdeki ilk golünü 4 Şubat’ta kaydeden Cengiz, son 5 lig maçındaki 5. golünü kaydetti. Cengiz, bu performansıyla tanıdık olmayan futbolseverlerden de tam anekdot aldı. İşte Cengiz için yapılan yorumlardan bazıları… 

Roma formasıyla Napoli'ye de gol atan milli futbolcu Cengiz Ünder için flaş yorumlar yapıldı!

“İzlenmesi gereken oyuncu: 20 yaşındaki fenomen Cengiz…”

Roma formasıyla Napoli'ye de gol atan milli futbolcu Cengiz Ünder için flaş yorumlar yapıldı!

“Cengiz, Dybala’dan daha iyi!”

Roma formasıyla Napoli'ye de gol atan milli futbolcu Cengiz Ünder için flaş yorumlar yapıldı!

“Cengiz Ünder durdurulamaz!”

Roma formasıyla Napoli'ye de gol atan milli futbolcu Cengiz Ünder için flaş yorumlar yapıldı!

“Zaman, Cengiz’in çıtayı nereye çıkardığını görme zamanı”

 

Roma formasıyla Napoli'ye de gol atan milli futbolcu Cengiz Ünder için flaş yorumlar yapıldı!

“Cengiz ne fantastik bir oyuncu”

Roma formasıyla Napoli'ye de gol atan milli futbolcu Cengiz Ünder için flaş yorumlar yapıldı!

“Tekrar Cengiz yine gol”

Roma formasıyla Napoli'ye de gol atan milli futbolcu Cengiz Ünder için flaş yorumlar yapıldı!

“Cengiz hayatının dönemini yaşıyor”

Roma formasıyla Napoli'ye de gol atan milli futbolcu Cengiz Ünder için flaş yorumlar yapıldı!

“Roma maçlarını Cengiz için izliyorum”

Roma formasıyla Napoli'ye de gol atan milli futbolcu Cengiz Ünder için flaş yorumlar yapıldı!

“Cengiz varsa parti var!”

Roma formasıyla Napoli'ye de gol atan milli futbolcu Cengiz Ünder için flaş yorumlar yapıldı!

“Cengiz gol atmayı bırakmıyor”

Roma formasıyla Napoli'ye de gol atan milli futbolcu Cengiz Ünder için flaş yorumlar yapıldı!

“Cengiz el yatkınlığı derecesinde! Salah’ın yerine alınabilecek en iyi isim!”

Roma formasıyla Napoli'ye de gol atan milli futbolcu Cengiz Ünder için flaş yorumlar yapıldı!

“Cengiz hala alev ediyor!”

Roma formasıyla Napoli'ye de gol atan milli futbolcu Cengiz Ünder için flaş yorumlar yapıldı!

“Cengiz denen futbolcu kim? Ne süre Roma maçı izlesem gol atıyor!”

Roma formasıyla Napoli'ye de gol atan milli futbolcu Cengiz Ünder için flaş yorumlar yapıldı!

“Bir ay önce ligdeki birincil golünü attı. Derhal Roma’nın en golcü ikinci oyuncusu. Şahane bir gelişim!”

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