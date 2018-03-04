Napoli’ye gol atan Cengiz Ünder sosyal medyayı sallamaya devam ediyor!

Ulusal futbolcumuz Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma, Serie A’nın 27. haftasında lider Napoli’nin konuğu oldu. Bu maça değin tek yenilgisi yer alan Napoli, maçın demin başında 1-0 öne geçti ama sevinci uzun sürmedi.
6. dakikada Lorenzo Insigne’nin attığı gole 7. dakikada cevap veren Cengiz Ünder, takımına eşitliği getirdi. Roma, 26 ve 73. dakikalarda Edin Dzeko, 79. dakikada Diego Perotti’nin attığı gollerle skoru 4-1’e getirdi.
Maçın sonucunu belirleyen gol, son dakikalarda Dries Mertens’ten geldi ve Roma, maçı 4-2 kazanarak puanını 53’e yükseltti. Lider Napoli ise 69 puanda kaldı ve Juventus’la arasındaki puan farkı 1’e indi.
Ligdeki ilk golünü 4 Şubat’ta kaydeden Cengiz, son 5 lig maçındaki 5. golünü kaydetti. Cengiz, bu performansıyla tanıdık olmayan futbolseverlerden de tam anekdot aldı. İşte Cengiz için yapılan yorumlardan bazıları…
“İzlenmesi gereken oyuncu: 20 yaşındaki fenomen Cengiz…”
“Cengiz, Dybala’dan daha iyi!”
“Cengiz Ünder durdurulamaz!”
“Zaman, Cengiz’in çıtayı nereye çıkardığını görme zamanı”
“Cengiz ne fantastik bir oyuncu”
“Tekrar Cengiz yine gol”
“Cengiz hayatının dönemini yaşıyor”
“Roma maçlarını Cengiz için izliyorum”
“Cengiz varsa parti var!”
“Cengiz gol atmayı bırakmıyor”
“Cengiz el yatkınlığı derecesinde! Salah’ın yerine alınabilecek en iyi isim!”
“Cengiz hala alev ediyor!”
“Cengiz denen futbolcu kim? Ne süre Roma maçı izlesem gol atıyor!”
“Bir ay önce ligdeki birincil golünü attı. Derhal Roma’nın en golcü ikinci oyuncusu. Şahane bir gelişim!”
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