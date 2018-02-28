Naim Süleymanoğlu’nun ismi oraya veriliyor !

Naim Süleymanoğlu Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Perşembe günü Gaziantep’te başlayacak. Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, 1-4 Mart tarihlerinde Kamil Ocak Spor Salonu’nda düzenlenecek şampiyonaya, 82 kulüpten, 385 erkek ve 263 kadın sporcunun katılacağı bildirildi. Federasyon başkanı Tamer Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Naim Süleymanoğlu’nun büyük şampiyon ve rekortmen olduğuna dikkati çekerek: “Onun adına geleneksel olarak her yıl bir Türkiye Şampiyonası yapacağız. Birincisini Gaziantep’te başlatıyoruz. Müthiş bir katılım var. Yaklaşık 600 sporcu şampiyonada mücadele edecek.” dedi. Başkan Taşpınar, açılış törenini özel dövizlerle yapacaklarını hatırlatarak, “Naim Süleymanoğlu ismi ve Afrin’e yakın olmamız nedeniyle özel dövizlerle açılış seremonisine çıkacağız. Hem büyük bir şampiyonun ismi yaşatılacak, hem de Afrin’de teröristlerle savaşan ordumuza destek vereceğiz.” ifadelerini kullandı.