Milan Rapaic unutamıyor: ‘Adını anmak istemediğim bir teknik adam’

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Fenerbahçe formasıyla 2000-2003 yılları arasında efsaneye dönüşen ve Fenerbahçe’nin 2000-2001 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan yıldızlardan eski futbolcu Milan Rapaic verdiği bir röportajda Türkiye yıllarını anlattı. Hırvat futbolunun unutulmaz ismi Rapaic, oğlu Boris’in Fenerbahçe U22 takımında forma giymesiyle Türkiye’de her tarafta gündemde. Rapaic, oğlu Boris’ten, Türk futbolundan, Werner Lorant’la yıldızının barışmadığından ve kariyerinin satır başlarından laf etti.

Rapaic oğlu hakkında, “Ben onun babasıyım, ne desem hatalı anlaşılabilir. Yalnızca şunu söyleyeyim; 13-14 yaşlarında bile manâlı teklifler aldı lakin çok erkendi. Inter’e onu Roberto Mancini transfer etti ve 18 yaşında Inter A Takımı’nda oynattı. Boris, Türkiye’ye gelmekten mutlu. Çünkü Türk futbolu, İtalya’ya tarafından kayda değer fırsatlar sunuyor. İtalyan futbolu uzun süredir gerileme döneminde. Boris de bu yüzden kariyerini çıkıştaki Süper Lig’de devam etmek istedi” diye konuştu.

NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM

Fenerbahçe Doğuş maçında taraftarın kendisine sevgi gösterisinde bulunduğu anları ise “Dile kolay tam 15 sene olmuş, böyle bir şey olacağı hiç aklıma gelmezdi. Ben ayrım etmedim, oğlum ‘Baba senin için bağırıyorlar’ deyince aniden kitlendim. Ne yapacağımı şaşırdım, oğlum ‘Baba ayağa kalksana’ dedi. Alkışla mı karşılık vereceğim, selamlama mı vereceğim bilemedim. Fenerbahçe taraftarını, Kadıköy’ün ne anlayış geldiğini mükemmel bilirim. Orada zorlu maçları her zaman taraftarımızla almıştık. 15 yıl sonra “Rap Rap Rapaic” tezahüratlarını duymayı beklemezdim, beni çok şaşırttılar” biçiminde aktardı.

01 Mart 2018 Kasımpaşalı Samuel Eduok futbol için üniversite eğitimini bıraktı İlgili Haberi Oku Fenerbahçe’de oynadığı dönemdeki ekip arkadaşlarından Semih Şentürk’ün kariyerine devam ettiği açıklama edilince şaşkınlığını gizlemeyen Rapaic, “Semih hala oynuyor mu? (Şaşırıp, kahkaha atarak, yaşını soruyor)… 34 çağrıda bulunmak; doğru bizim dönemimizde fazla gençti. Hala gençmiş (gülüyor). Kendimce daha yıllardan beri oynar. O iyi bir golcüydü” dedi.

‘ADINI ANMAK İSTEMEDİĞİM BİR TEKNİK ADAM’

Lorant döneminden de söz eden Rapaic, Alman teknik adamın adını ağzına bile almadı. 44 yaşındaki eski futbolcu, “Fenerbahçe taraftarının beni Alex gibi bambaşka bir yere koyması kibir verici. O benden fazla daha uzun zaman F.Bahçe’ye hizmet etti, büyük başarılar kazandı. Ben de uzun süre kalmak isterdim lakin olmadı. Eğer Mustafa Denizli kalsaydı 10-15 yıl daha Fener’de oynardım. Fakat sonradan adını kutlamak istemediğim bir teknik adam (Werner Lorant) geldi. Beni oynatmadı, 6-0’lık G.Saray maçını bile kenardan izledim” ifadelerini kullandı.

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