Milan 2018'de ilk kez yenildi! Arsenal...

Milan ile Arsenal, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında karşısında karşıya geldi. Mesut Özil’in iki asist yaptığı mücadeleyi birincil yarıdaki gollerle kazanan Arsenal, 2018’de bileği bükülmeyen rakibinin 13 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı ve çeyrek finale göz kırptı.

Milan 0 – 2 Arsenal

15′ 0 – 1 Henrikh Mkhitaryan

45′ 0 – 2 Aaron Ramsey

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun 11’de yer aldığı mücadeleye iyi başlayan taraf Milan olsa da, oyunda dengeyi karşılayan Arsenal, 15. dakikada Mesut Özil’in pasında topu ağlara yollayan Mkhitaryan ile öne geçti. Yıldız oyuncu, Kuzey Londra ekibindeki ilk golüne imza attı.

44. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile bu kere direğe takılan Arsenal, 45. dakikada farkı 2’ye çıkardı. Mesut’un pasında kaleciyi de geçen Ramsey, topu boş kaleye yolladı ve Arsenal, soyunma odasına 2-0’lık üstünlükle gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında Milan gol için bastırdı fakat skoru koruyan Arsenal, sahadan 2-0 şampiyon ayrılarak rövanş için büyük bir menfaat yakaladı.

Milan 2018 yılında ilk önce kaybederken; resmi maçlardaki 13 maçlık yenilmezlik serisine de veda etti. Ligde fena günler geçiren Arsenal ise çeyrek final için büyük bir adım attı.

Tarih: 08.03.2018 22:49 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur