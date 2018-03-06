Metin Tekin ve Önder Özen’den Negredo yorumu

Metin Tekin ve Önder Özen, Beşiktaş’ın 2-0 kazandığı Trabzonspor karşılaşmasına asistleriyle damga vuran Negredo’yu yorumladı.

Metin Tekin’in Negredo yorumu

“Negredo’nun şu zamana değin attığı 5 gol, Beşiktaş’ın santrforu olarak tatmin edici yok. Fakat bir takım oyun çözümlerinde önemli rol alırsınız. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında Negredo da böyle oldu ve final paslarıyla işi halletti. Yeteri değin da talih bulamadı takımında. Ara Sıra santrfor alırsınız ve onunla gidersiniz bazen de oyun çözmede haftalık performanslarla şans bulmaya çalışırsınız. Şenol Güneş’in durumu da bu kendimce. ‘Bu hafta benim santrforum bu’ diyemeyecek Şenol Öğretmen. Haftalık performanslarla Vagner Love ve Negredo ikilisinden birini oynatacak son 10 hafta için.”

Önder Özen’in Negredo yorumu

“Santrfor tamamen öyle değil lakin omurgada her pozisyon için devamlılığın fazla manâlı olduğunu düşünüyorum. Titreyen bir santrfor, harikulade ve zinde olmasına rağmen. Önümüzdeki hafta oynayıp oynamayacağını bilmeyen ve sırtındaki numara ne zaman kalkacak titremesi vardır. Ben Vagner Love’da şunu görüyorum; total beceriler anlamında teçhizat anlamında en yerli yerindesi Vagner Love. Vuruş var, becerisi var, sırtı dönük bir santrfor tipi var lakin; çok titreyen görüyorum . Bunu derhal ispatlamak istiyor . Atamadığı süre seçim hataları yaptığını düşünüyorum . Birazcık güvene ihtiyacı var, ama bir maç gelir bir patlar 3 tane atar alır götürür maçı. Şenol Hoca ‘işte benim santrforum bu’ der lakin Negredo buna hiç müsade verecek gibi durmuyor.”

Tarih: 06.03.2018 22:49 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur