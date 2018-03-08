Mertcan Çam'dan açıklama geldi! İddialara cevap verdi... FLAŞ HABER! Beşiktaş, 40 gün önce Mertcan Çam'ı transfer etti...
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Mertcan Çam’dan açıklama geldi! İddialara cevap verdi… FLAŞ HABER! Beşiktaş, 40 gün önce Mertcan Çam’ı transfer etti…

Yazar:adminYayın Tarihi:
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TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bandırmaspor’da forma giyen Mertcan Çam’ın 40 gün önce Beşiktaş’a aktarma elde etmek için sözleşme imzaladığı iddialarına yanıt veren genç oyuncu, “Menajerim benim adıma görüşmeleri yürütüyor. Günü geldiğinde her şey ortaya çıkar” dedi.

2017-2018 futbol sezonunda devre arasında Bandırmaspor kadrosuna dahil olan 23 yaşındaki Mertcan Çam, sabah saatlerinde hakkında meydana çıkan iddialar nedeniyle spor kamuoyunun gündemine oturdu. Bandırmaspor’da kiralık oynayan genç oyuncunun iddialara tarafından 40 gün önce imzalanan bir sözleşme ile 885 bin dolar fesih bedeli ile Beşiktaş’a transfer olduğuna yönelik haberler çıktı. Bu haberler aleyhinde İHA’ya konuşan genç oyuncu “Bu konuda benim bilgim değil. Uyandım, ben de yeni duydum. Ben artı sosyal medyayı takip etmem. Bu aşamada çok pozitif bir bilgiye sahip değilim. Menajerim Metin Korkmaz her şeyi biliyor. Onun bilgisi vardır büyük ihtimalle. Ne gelişiyor, ne yapıyorlar, ne ediyorlar hiçbir bilgim yok. Bu aşamada Bandırmaspor’un başarısı için uğraş harcıyorum” dedi.

FLAŞ HABER! Beşiktaş, 40 gün önce Mertcan Çam’ı aktarma etti…

Tarih: 08.03.2018 16:23 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

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