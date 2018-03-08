Mehmet Ali Yılmaz’dan Muharrem Usta ve yönetimine ağır eleştiri!

Trabzonspor eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz, Muharrem Artist, Burak Yılmaz ve Matus Bero’dan kaynaklanan transfer yasağı için ağır değerlendirmelerde bulundu!

Radyospor’dan İlker Koç’un sorularını cevaplayan Mehmet Ali Yılmaz’ın sözlerini sizler için derledik!

İşte o talimat:

”Aktarma yasağında ihmalkârlık olduğu ortada, Matus Bero’nun ödemeleri yapılmamış yönetimsel ve idari zaafiyet var. Daha diğer şeyler de duyuyoruz İngiltere’de bir menajerle yakışıksız işler olduğunu duyuyoruz bu güzel olmuyor.

Yönetimde zaafiyet var, Burak Yılmaz’a söz geçmiyor hocanın sözü geçmiyor, futbolcuna laf geçmezse nasıl başarılı olacaksın.

Idare zaafları var yani idari problemler yaşanıyor bu hocayı da negatif etkiliyor.

Fazla güvenilmez bir borç var, borc fazla artmış durumda üstelik galibiyet da yok. Adaylık başka bir şey kendimce bütün delegeler kulübü sahiplenmeli, geçmişte görev almış insanlarda takviye olsunlar bir takım kriterler getirip her zaman birlikte yönetelim.

Ben artık yoruldum, bu değin borcu ödemek çok baskı, bu borç reel mi yoksa şişirilmiş bir borç mu bunu tespit etmek gerekiyor. Böyle idare olmaz.

Kendimce kulüpün açıklamasında anlatım eksikliği var, borç ödendiyse kendileri gidi doğrudan doğruya bildirmeliler fakat aktarma yapmayacaklarsa bir şey yapmaya lüzum değil.

Bu suç oluşturan kaldırılsa bile aktarma yapabilecek bir şart olması gerekiyor. Aktarma yapılmayacaksa Rıza Çalımbay’ın da yapabilecek bir şeyi değil.

Ben eski bir başkan olarak diyorum ancak; ilk olarak yönetim otoriter olmalı ve daha sonra çalışanlar ve futbolcular üstünde etken olmalılar. Bizim çok iyi takımlarımız ola ki olmazdı ama disiplinli olurdu, bizim önümüze kimse önünü iliklemeden gelemezdi. Ben başkanlığım döneminde katiyen saygısızlık yapılmasına müsade vermezdim.

Ben taraftarlarımızın takıma sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. İnce eleyip sık dokumalılar, yönetim parçalanıyor, kongre de parçalanırsa bu kötü olur. Defalarca birlikte bu borcu ödemek için çalışmalıyız.”

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Tarih: 08.03.2018 18:55 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur