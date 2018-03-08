Marcelo attı, Lyon avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Rus temsilcisi CSKA Moskova, Fransız ekibi Lyon’u ağırladı. Davetli ekip Lyon, sezon başında Beşiktaş’tan aktarma edilen Marcelo’nun kaydettiği golle 1-0 kazanırken, tur avantajını da cebine koydu.
CSKA Moskova 0 – 1 Lyon
68′ Lyon (0-1)
VEB Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sonuçlanırken, davetli takım Lyon’da sezon başında Beşiktaş’tan transfer edilen Marcelo, attığı kafa golüyle 68.dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda diğer gol olmayınca 15 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş maçı öncesi Fransız ekibi Lyon, avantajı eline aldı.
Tarih: 08.03.2018 22:45 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur