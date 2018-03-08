Marcelo attı, Lyon avantajı kaptı
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Marcelo attı, Lyon avantajı kaptı

Yazar:adminYayın Tarihi:
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Rus temsilcisi CSKA Moskova, Fransız ekibi Lyon’u ağırladı. Davetli ekip Lyon, sezon başında Beşiktaş’tan aktarma edilen Marcelo’nun kaydettiği golle 1-0 kazanırken, tur avantajını da cebine koydu.

CSKA Moskova 0 – 1 Lyon

68′ Lyon (0-1)

VEB Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sonuçlanırken, davetli takım Lyon’da sezon başında Beşiktaş’tan transfer edilen Marcelo, attığı kafa golüyle 68.dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda diğer gol olmayınca 15 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş maçı öncesi Fransız ekibi Lyon, avantajı eline aldı.

Tarih: 08.03.2018 22:45 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

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