Madrid’de sürpriz Neymar zirvesi! 400 milyon euro…

Bu sezon başında rekor bedelle PSG’nin yolunu tutan Neymar gelecek sezondan itibaren Real Madrid forması giyebilir.

Real Madrid’in Neymar rüyası devam ediyor. İspanyol devinin Brezilyalı yıldız için sezon sonu atağa geçeceği belirtildi.

BIRLI Gazetesi’nde yer alan habere göre, PSG’nin de 400 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettiği açıklama edildi.

Real Madrid kulübüne tabi yetkililerin, Paris’te 2 avukat ve Neymar’ın babası ile bir görüşme gerçekleştirdiği, transfer detaylarını konuştukları da bahis edildi. 400 milyon euronun yanında Neymar’a dağıtılmış galibiyet bonusları ve primleri de verileceği, koskocoman rakamların ortaya çıkacağı kaydedildi. (Milliyet)

Tarih: 09.03.2018 15:46 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur