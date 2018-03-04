MAÇ SONUCU: Liverpool 2-0 Newcastle United | İngiltere Premier Lig 29. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 29. hafta karşılaşmasında Newcastle United’ı davetli eden Liverpool, taraftarı önünde 2-0 kazanmayı başardı.
Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah, 40. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken 55’te Sadio Mane skoru 2-0’a getiren ad oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool bu skrola sahadan galip ayrıldı.
Liverpool bu sonuçla 60 puana ulaşırken Newcastle United 29 puanda kaldı.
03 Mart 2018 Mario Balotelli Nice tarihine geçti İtalyan golcü Mario Balotelli, Nice’in sahasında Lille’i davetli ettiği maçta gol perdesini açan ad oldu. Mario Balotelli, bu golle Nice tarihinin 3 bininci golünü ağlara bırakan futbolcu olma başarısı gösterdi. İlgili Haberi Oku
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