Lorik Cana, Galatasaray Stadyum Müzesi’ni gezdi

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Arnavutluk’ta hayatını anlatan belgelere dayanan filmin yapımı için İstanbul’a gelen Galatasaray’ın eski futbolcusu Lorik Cana, Galatasaray Stadyum Müzesi’ndeki tüm objeleri ayrıntılı bir şekilde incelerken, stadyum turu da yaptı. Cana’nın ziyareti sırasında Galatasaray Spor Kulübü Idare Heyeti Üyesi Mahmut Recevik de eşlik etti.

“Hep Galatasaray taraftarıydım”

Burada kulüp televizyonuna açıklamalarda yer alan Cana, “Bir proje yapıyoruz Arnavutluk’ta. Benim hayatım ve kariyerim hakkında bir belgelere dayanan çekiyoruz ve oynadığım bütün şehirlere gittik. Son olarak İstanbul’a geldik. Yalnızca 1 sene oynamış olsam da İstanbul ve Galatasaray benim için çok manâlı. Daima Galatasaray taraftarıydım ve hala da taraftarıyım. Buraya gelip müzeyi de gezme şansı bulmak, şahane objeleri görmek, eski dostlarla hasret gidermek fazla hoş” diye konuştu.

“Türk Telekom Stadı’nda gol atan birincil yabancı futbolcu oldum”

Galatasaray ile anılarını anlatan Arnavut futbolcu, “Türk Telekom Stadyumu’nda 1 golüm var ancak o da beni bu statta gol atan ilk yabancı yapıyor. Eskişehir’e karşıydı maç. Servet birincil golü atmıştı burada. Benim keza eski Ali Sami Yen’de keza de burada maça çıkma şansım oldu ki bu güzel bir imtiyaz” biçiminde konuştu.

“Galatasaray’ın ligi kazanma potansiyeli olduğunu düşünüyorum”

Her sene Galatasaray’ı peşine düşüp takip ettiğini söyleyen Cana, “Çünkü ben bir Galatasaray taraftarıydım ve ligde çok iyi gidiyorlar. Fazla baskı bir lig yarışı var. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir var. Lakin Galatasaray’ın ligi kazanma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Benim burada oynadığım vakit kötü bir sezondu. Ama buna karşın taraftarla çok iyi bir ilişkim oldu. Galatasaray taraftarının benim gözümde yeri daima ayrıdır. daima da arkadaşlarıma, yakınlarıma Galatasaray taraftarından bahsederim” değerlendirmesinde bulundu. 02 Mart 2018 Galatasaray`ın duayeni: Bugünkü yöneticilere kahroluyorum İlgili Haberi Oku

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