Lionel Messi’nin kardeşi Matias Messi 3 ayda ikinci kez tutuklandı!
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Lionel Messi’nin kardeşi Matias Messi 3 ayda ikinci kez tutuklandı!

Yazar:adminYayın Tarihi:
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SKOR DIŞ HABERLER / Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin kardeşi Matias Messi bir türlü uslanmak bilmiyor. Üç ay önce yaptığı trafik kazasıyla gündeme gelen Messi, tekrar tutuklandı.

35 yaşındaki Messi, Arjantin’de tatilini sürdürürken bir trafik kazası daha yaptı. Aracına çarptığı 24 yaşındaki Javier Rivera kaza sonrası polis çağırırken skandal bir iddiada bulundu.

Arjantin medyasında bulunan habere kadar, kaza ardından aracından inerek Javier Rivera’yı silahla korkutma etti. Fakat polis raporlarında araçta silah bulunmadığı belirtilirken iki adet esrarlı sigara bulunduğu öğrenildi.

Konu hakkında basına konuşan Rivera, “Kazadan daha sonra aracımdaki durumu görmek için araçtan çıktım ve bir uçtan bir uca bana saldırmaya geldiğini gördüm. Tişörtümü yırttıktan sonra aracına döndü ve silahla geri döndü” ifadelerini kullandı.

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