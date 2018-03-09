Kimmich nikah tazeledi

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Joshua Kimmich’in sözleşmesini 2023 yılına dek uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süresinin 3 yıl daha uzatılarak 30 Haziran 2023 tarihine getirilmesi konusunda Alman oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İmza töreninin ardındaki duygularını dile getiren 23 yaşındaki kabiliyet, “Kendimi en yüksek seviyede geliştirmeme olasılık sağladığı için kulübüme daima müteşekkir oldum. Gelişimimi sürdürerek Bayern Münih ve milli takımdaki yerimi daha da yükseltmek istiyorum.” diye konuştu.

Avrupa’nın en yetenekli sağ bekleri aralarında gösterilen Alman oyuncu, bu sezon Bayern Münih formasıyla 33 maçta 4 gol attı.

Tarih: 09.03.2018 14:41 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur