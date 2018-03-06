Karşıyaka PAOK deplasmanında kaybetti

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu birincil maçında Pınar Karşıyaka, Yunanistan temsilcisi PAOK ile Selanik’te karşılaşırken, rakibine 74-68 yenildi.

Salon: PAOK Arena

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Janusz Calik (Polonya), Marius Ciulin (Romanya)

PAOK: Chrysikopoulos 2, Goss 13, Jackson 13, Jones 3, Koniaris 3, Charalampopoulos, Katsivelis 10, Krubally 10, Margaritis 9, Petteway 9, Tsochlas, Zaras 2

Pınar Karşıyaka: Waters 10, Erdi Gülaslan, Kennedy 16, Jones 13, Banic 6, Metin Türen 8, Berk Şanslı 10, Wood 5

1. periyot: 20-16

Devre: 39-37

3. periyot: 55-44

Diskalifiye: 37.24 Margaritis (PAOK)

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, 19 rakam farkla geriye düştüğü maçta Yunanistan temsilcisi PAOK’a 74-68 mağlup oldu. Karşılaşmanın rövanşı 14 Mart Çarşamba günü İzmir’de oynanacak.

Karşılaşmanın başında Goss ve Jackson’la sayılar bulan ev sahibi ekip, 7 sayılık (17-10) farka ulaştığı ilk periyodu 20-16 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında Metin Türen’in basketleriyle 20-20 eşitliği sağlayan Pınar Karşıyaka önünde 5-0’lık seri yakalayan ev sahibi takım, 14. dakikada 25-20 avantaj kurdu. Türk temsilcisi, Kennedy ve Metin Türen’le bulduğu basketlerle 33-32 öne geçse de devreyi PAOK 39-37 önde bitirdi.

Üçüncü periyoda daha etkin başlayan ve Jackson’la sayılar bulan ev sahibi takım, hücumda etkin olamayan Pınar Karşıyaka önünde aradaki farkı açtı. Son dakikaya 12 sayı farkla 54-42 üstün giren PAOK, periyodu 55-44 önde tamamladı.

Son periyodun başında farkı 13 sayıya (57-44) yükselten PAOK, 37. dakikada farkı 19 sayıya değin çıkardı: 69-50. Son bölümde Wood, Kennedy ve Berk ile bulduğu sayılarla farkı 9 sayıya kadar (74-65) indiren Pınar Karşıyaka, bitime 3 saniye kala Jones’un 3 sayılık basketiyle farkı 6 sayıya düşürdü: 74-68. PAOK, müsabakadan bu skorla şampiyon ayrıldı.

öte taraftan karşılaşma için İzmir’den arabalarıyla Selanik’e gelen taraftarların iki aracının lastiklerinin patlatıldığı ve arabalarda hasar oluştuğu bildirildi.