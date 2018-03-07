Karabükspor'a gereken para ne kadar? Transfer yasağı...

Karabükspor Asbaşkanı Selçuk Ergin, Metin Türker Tesisleri görüşme salonunda basın toplantısı düzenledi. Ergin, transfer yasağı gelmemesi için gereken para miktarını açıkladı.

Kardemir Karabükspor Basın Sözcüsü Eser Özcan’ın da yer aldığı toplantının tam metni şu şekilde:

“Kıymetli Basın Mensupları,

Yönetim kurulumuz göreve başlayalı 15 gün oldu. Bu basın toplantımızı Sayın Mehmet Aytekin başkanlığında oluşan yönetim kurulumuzun 15 gün içerisinde yapmış olduğu etkinlikler ve gelişmeleri aktarmak için düzenledik.

Yönetim olarak birincil başta milletvekilimiz Sayın Mehmet Ali Şahin Bey’i ziyaret ettik ve kendilerine şu anki mali bilanço hakkında bilgilendirdik. Borçlardan öte şu lahza önümüze çıkacak olan vergi, SGK, ve futbolcu ödemeleri hakkında data vererek; bu borçların ödenmemesi durumunda büyük sıkıntılara yol açacağını Sayın vekilimize ilettik. Sayın Mehmet Ali Şahin Bey de bu oluşan yönetimimizdeki telaşı görerek bizlere elinden ne geliyorsa muavin olacağını söyledi.

Bir sonraki ziyaretimizi Karabük Valimiz Sayın Kemal Çeber Bey’e gerçekleştirdik. Kendilerine bu oluşturduğumuz yönetim kuruluna güvenmelerini belirttik ve Karabükspor menfaatleri neyi gerektiriyorsa onun için uğraş vereceğimizin sözünü verdik. Aynı şekilde keza bilanço hem de şu andaki parasal tablomuzdan bahsederek Valilik tarafından oluşturulan takviye kampanyası için kendilerine teşekkür ettik. Buradan da tüm hemşerilerimize bu kampanyaya yardım vermelerini bekliyor ve bu zamana dek da destek olan herkese teşekkür ediyoruz.

Belediye başkanımız Sayın Rafet Vergili Bey’i de ziyarette bulunduk. Geldiğimiz günden itibaren yaptıklarımız ve bundan sonrada yapacaklarımızın bilgisini vererek kendileri de bizlere 1 hafta – 10 gün içerisinde bir egzersiz yapacağını ve tekrardan randevu vererek bir toplantı yapacağını söyledi. Sayın Rafet başkanımıza da göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Faruk Öz Bey’i de ziyaret ettik. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında bilgiler verdik. Kendisi de bizlere 28 Mart’ta yapılacak olan toplantıda Kardemir Karabükspor’u masaya yatıracağını belirtti. Biz de kendilerine yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ettik.

Tahsis süremizce gerçekleştirdiğimiz ödemeler:

· Piyasa: 400 Bin TL

· Vergi-SGK: 220 Bin TL

· Futbolcular: 600 Bin TL

· Idari Personel: 237 Bin TL

Kulübümüze aktarma yasağı gelmemesi için 15 Milyon TL.’ye ihtiyacımız var ve bu parayı şehir halkı olarak bulmalıyız.”

Toplantı sonunda HELKA İnşaat yetkilileri Talha Yüce ve Recep Şakar kadar, Mehmet Aytekin ile idare heyeti üyeleri Selçuk Ergin ve Eser Özcan’ın katılımıyla gerçekleşen törenle kulübe bağış yapıldı.

Tarih: 07.03.2018 17:06 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur