Karabükspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray ilk 11’i

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Önderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında Karabükspor ile karşısında karşıya geliyor. Lig’de aldığı 6 mağlubiyeti de deplasmanda yaşayan Galatasaray bu kez deplasman fobisini yenerek, hem 3 puanla tanışmak keza de liderlik koltuğunu bu hafta sağlama olmak istiyor. Ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor, Galatasaray’ı kendi sahasında devirerek taraftarlarını yüzünü güldürmek istiyor. Peki futbol severlerin sabırsızlıkla başlamasını beklediği Karabük Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Karabükspor maçına dair merak edilen bütün teferruat…

KARABÜKSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar için Karabükspor Galatasaray maçı beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

KARABÜKSPOR GALATASARAY ILK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Karabükspor: Çağlar, Osman, Kravchenko, Özgür, İshak, Cem, Murat, Kage, Bliznichenko, Ibanez, Leandrinho

K. Karabükspor aleyhinde birincil 11’imiz! #KRBvGS #Hedef21 pic.twitter.com/syNmgibPJh

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 3 Mart 2018