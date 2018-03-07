Juventus'u Arjantinli yıldızları çeyrek finale uçurdu!
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Juventus’u Arjantinli yıldızları çeyrek finale uçurdu!

Yazar:adminYayın Tarihi:
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Tottenham ile Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşısında karşıya geldi. Geriye düştüğü mücadeleyi Arjantinli yıldızlarının golleriyle çeviren Juve, çeyrek finale yükseldi.

Tottenham Hotspur 1 – 2 Juventus

39′ 1 – 0 Heung-Min Son
64′ 1 – 1 Gonzalo Higuain
67′ 1 – 2 Paulo Dybala

Wembley Stadı’ndaki mücadelenin birincil yarısında oldukça etkin bir performans sergileyen Tottenham, formda ismi Son’un 39. dakikada kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına da 1-0’lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıda toparlanan Juventus’ta Arjantinli yıldızlar sahneye çıktı. 64. dakikada ağları havalandıran Higuain skora denge getirirken; 3 dakika sonradan topu ağlara gönderen Dybala, Serie A devini 2-1’lik üstünlüğe taşıdı.

Kalan sürede skoru koruyan Juventus, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Evindeki birincil maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan Juve, toplamda 4-3’lük avantaj sağladı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Tarih: 08.03.2018 00:28 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

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