Juventus’u Arjantinli yıldızları çeyrek finale uçurdu!

Tottenham ile Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşısında karşıya geldi. Geriye düştüğü mücadeleyi Arjantinli yıldızlarının golleriyle çeviren Juve, çeyrek finale yükseldi.

Tottenham Hotspur 1 – 2 Juventus

39′ 1 – 0 Heung-Min Son

64′ 1 – 1 Gonzalo Higuain

67′ 1 – 2 Paulo Dybala

Wembley Stadı’ndaki mücadelenin birincil yarısında oldukça etkin bir performans sergileyen Tottenham, formda ismi Son’un 39. dakikada kaydettiği golle öne geçti ve soyunma odasına da 1-0’lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıda toparlanan Juventus’ta Arjantinli yıldızlar sahneye çıktı. 64. dakikada ağları havalandıran Higuain skora denge getirirken; 3 dakika sonradan topu ağlara gönderen Dybala, Serie A devini 2-1’lik üstünlüğe taşıdı.

Kalan sürede skoru koruyan Juventus, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Evindeki birincil maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan Juve, toplamda 4-3’lük avantaj sağladı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Tarih: 08.03.2018 00:28 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur