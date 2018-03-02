İşte o geriliminin perde arkası! 9 yıl…

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Daha önce Real Madrid’de birlikte forma giyen iki oyuncu arasındaki gerilim, gerçekte bundan yıllar öncesine dayanıyor.

Her şey, Real Madrid ile Getafe aralarında 2009 yılında oynanan La Liga mücadelesinde başladı. 2008/2009 sezonunun başında Real Madrid’den Getafe’ye transfer olan Soldado, Santiago Bernabeu’da eski takımına karşısında ilk lig maçına çıkmıştı.

Mücadelede birincil golü atan isim de henüz 10’uncu dakikada Soldado olmuş fakat yıldız futbolcu golden daha sonra sevinmemişti.

Karşılaşmanın 87’nci dakikası dakikasına skor 2-2’yken ceza sahası içinde Getafe kaptanı Javier Casquero’yu düşüren Pepe, yerdeki rakibini tekmeleyerek büyük bir infiale niçin olmuş ve Pepe ile Soldado karşısında karşıya gelmişti.

Javier Casquero, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirememiş ve Real Madrid 90+3’te Gonzalo Higuain’in ayağından bulduğu golle maçı 3-2 kazanmıştı.

Pepe, yaptığı sportmenlik dışı hareketin ardından 10 maçlık rekor bir suç oluşturan almıştı.

İki futbolcunun geçen günkü mücadeleki gergin anları, işte 9 yıl evvel oynanan bu karşılaşmayı hatırlattı.

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Son güncelleme: 10:32 | 02.03.2018