İlke Özyüksel’den bronz madalya

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Altınordu Kulübü’ne kısa bir zaman önce aktarma olan milli sporcu için kulübünden yapılan açıklamada, Prensip Özyüksel’in kürsüde asker selamı vererek madalyasını, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerlere adadığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Ilke Özyüksel, hayatının en zor yarışmalarından birisini geride bıraktığını belirterek, “Bu madalyayı almak için fantastik bir uğraş verirken Afrin’de şehit düşen 8 ağabeyimin, kardeşimin haberini aldım. Madalyayı onların ruhlarına ve ailelerine gönderiyorum” ifadelerini kullandı.