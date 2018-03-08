Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor galibiyetini değerlendirdi

Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Spor Toto 1. Lig’de İstanbulspor’u 3-1 yendikleri maçın arkasında değerlendirmelerde bulundu. Eroğlu, kimsenin beklemediği bir şekilde oynadıklarını ifade ederek, “Kazanılması gereken bir maçı kazandık, mutluyuz” diye konuştu.

“Rakibin ne yapacağını biliyorduk”

Eroğlu, “İç sahada 1 birliktelik, 1 mağlubiyetimiz var. Geçen hafta deplasmandaki iyi oyunun moraliyle bu maça hazırlandık. Rakibin ne yapacağını biliyorduk. 1-0 geriye doğru düştüğümüz maçta çalışılmış bir gol atarak 2-1 öne geçtik” dedi.

“Kimsenin beklemediği bir oyun stiliyle kazandık”

Kazanılması gereken bir maçı kazandıklarını dile getiren Eroğlu, “Kazandığımız için mutluyuz. Kimsenin beklemediği bir oyun sitiliyle kazandık” ifadelerini kullandı.

Tarih: 08.03.2018 18:31 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur