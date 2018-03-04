Hopaspor takım otobüsüne taşlı saldırı
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Hopaspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Yazar:adminYayın Tarihi:
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Hopasporlu futbolcuları içeren otobüs bir grup taraftarın taşlı saldırısına uğradı.

Kelkit İlçe Stadı’nda oynanan ve Artvin Hopaspor’un 2-0 kazandığı maç sonrası olaylar çıktı.

Bir grup taraftar Hopasporlu teknik heyet ve futbolcuları içeren otobüsü taşlı saldırıda bulundu.

Polis ve jandarma ekiplerinin gruba müdahale ettiği olaylarda Hopasporlu bir futbolcu isabet eden taş sonucu başından yaralandı.

Olaylarda Hopaspor kafilesini taşıyan otobüste zarar meydana geldi.

Hopasporlu kafilesi çevik şiddet polislerinin aldığı emniyet önlemleri aşağıda ilçe dışına çıkarıldı.

Polis, agresif taraftarların tespit edilmesi için egzersiz başlattı.

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