Higuain: “Wembley’den galibiyetle ayrılmak onur verici”

Juventus’unforvet oyuncusu Gonzalo Higuain, Tottenham Hotspur maçı sonrası Tivibu Spor’da Sinem Ökten’nin sorularını yanıtladı.

Higuain’in açıklamalarından’un derledikleri şu şekilde:

“Wembley’den galibiyetle terketmek iftihar verici”

Mutluyum tabii fakat de. Çok karışık ve özetlemesi zor bir maçtı. kavgacı bir şeklide oynayacaklarını biliyorduk. Bize alan bırakmadılar. Önemli olan buradan şampiyon gelerek ayrılmaktı. Böylesine Wembley gibi tarihi büyük atmosfer yaratan stattan ayrılmak onur verici.

“Juventus’un daima kazanma açlığı olmalı”

defalarca finaller görüyorsunuz bu dördüncü çeyrek finaliniz sorusuna Higuain, “Juventus tekrar tekrar böyle olmalı. Eğer Juventus’sanız defalarca kazanma açlığınız olmalı. Şu lahza 3 tur da devam ediyoruz. Lig’de zirveye oynuyoruz, İtalya Kupası’nda devam ediyoruz, Şampiyonlar Ligi’nde de Kiev yolculuğumuza devam ediyoruz. Kolay değil, koskocoman emek sarf etmemiz lüzumlu.” ifadelerini kullandı.

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Tarih: 08.03.2018 01:40 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur