Haydar Yılmaz: ‘Gençlerbirliği deplasmanı bizim için ölüm kalım maçı’

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Spor Toto Süper Lig’in 24. haftası deplasman maçında Gençlerbirliği’ne misafir olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına yaptığı idmanla sürdürdü. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenman toplu halde ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu-yeşilliler sonra koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman alanda taktiksel çalışmalarıyla devam etti. Sakatlığı bulunan Berkan Emir antrenmana katılmazken, Bursaspor maçında parmağı kırılan kaleci Haydar iyileşmesinin peşinde bugün takımla çalışmaya başladı. Turuncu-yeşilli ekip maç hazırlıklarını yarın tesislerinde yarın oluşturacağı antrenmanla tamamlayacak.

“Yeni hocamızla frekansımız tuttu”

Deneyimli file bekçisi Haydar Yılmaz, idman önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sakatlığının geçmesiyle takımla birlikte çalışmalara çıktığını aktaran Haydar Yılmaz, “Sakatlığı atlattım ve 3-4 gündür takımla beraber antrenmanlara katılıyorum. Daha öncesinde kaleci hocamızla çalışıyordum, takıma da dahil olunca sakatlığımın ayrıntılarıyla geçtiğini söyleyebiliriz. Öğretmen tayin verirse de hazırım diyebilirim. Gençlerbirliği deplasmanı bizim için ölüm kalım maçı olarak bakıyorum. Bizim için fazla kayda değer bir maç.

Gençlerbirliği son haftaların çıkış yapan bir takımı fakat benim kendi düşüncem Gençlerbirliği’ni yenebilecek güçteyiz ama bu Süper Lig’de ama bütün takımlar için geçerli. Çünkü takımımız çok iyi ayakları olan, hücuma iyi ve ivedi kalkan bir takımız. Onun için Gençlerbirliği’ni yenmeye gidiyoruz ancak, bu maçı alacak güçteyiz ve elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Bunu çıkış maçı olarak değerlendiriyorum. Yeni bir öğretmen geldi. Onunda bize iyi bir katkısı olacağını düşünüyorum. Frekanslarımız tuttu. Kısa vakit olmasına karşın takımda iyi değerlendirmede bulundu. Bize hoş şeylerden bahsetti. Söylediği şeyler doğrusu fazla doğru” dedi. 02 Mart 2018 Mbia`nın sözleşmesi feshedildi! Trabzonspor’un eski futbolcusu Stephane Mbia, Çin macerasının sonuna geldi. Yıldız futbolcunun Hebei China Fortuna ile olan sözleşmesi müşterek olarak feshedildi. Yıldız futbolcunun adı ara transfer döneminde Galatasaray’la anılmıştı. İlgili Haberi Oku

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