Haberler > Futbol Yusuf Yazıcı: “Çok üzgünüm, taraftarlarımızı anlıyorum”

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Beşiktaş aleyhinde yenilgi yaşayan Trabzonspor’da Okay Yokuşlu ve Yusuf Printer maçın peşinde açıklamalarda bulundu.

OKAY YOKUŞLU: ÜSTTEKI SIRALARA YAKLAŞMAK İÇİN FIRSAT MAÇIYDI

“Dengeli bir oyun vardı. Beşiktaş iyi bir takım. Saha avantajımızı göstermek isterdik lakin basit goller yedik. Kimin atarsa kazanacağı bir mücadele oldu. Üzgünüz, üstteki sıralara yaklaşmak için fırsat maçıydı. Kendi sahamızda kazanmak isterdik ama olmadı. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum.”

YUSUF YAZICI: FAZLA ÜZGÜNÜM

“ŞIMDI çok üzgünüm. Taraftarlarımızı anlıyorum. Özeleştiri yerine getirmek durumundayız. Bir şeyleri hatalı yaptık ve olmadı. Taraftarları üzdük, sevindirmemiz gerekiyor. Maçın genelinde iyi oynadık ama olmadı. Kazanmayı çok istiyorduk fakat bir şeyleri hatalı yaptık. Futbol performans oyunu. Herkes kazanmak ister lakin olmadı. Bir sonraki maça iyi hazırlanarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.”

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